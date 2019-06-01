Oldukça uygun fiyattan satışa sunulacağı söylenen Nokia 2.2, resmi olarak tanıtıldı. 5,71 inç boyutlarında FullHD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü MediaTek Helio A22 işlemciden ve 2 GB ya da 3 GB RAM belleğinden alıyor. 145.96 x 70.56 x 9.3mm boyutlarında olan Nokia 2.2, 3.000 mAh kapasiteli bataryasına ek olarak microSD kart destekli 16 GB ya da 32 GB dahili depolama seçenekleri ile geliyor.

Nokia 2.2 Özellikleri ve Fiyatı

Arkasında 13 MP F/2.2 diyaframlı kamera ve ön tarafında da 5 MP kameraya sahip olan cihaz, üç farklı renk seçeneği ile birlikte kutusundan Android Pie yüklü olarak çıkıyor.

İlk olarak Hindistan pazarına çıkışını yapacak olan Nokia 2.2, 100 dolar fiyat etiketi ile çok satılacak gibi duruyor. Akıllı telefonun ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Nokia 2.2 Tanıtım Videosu