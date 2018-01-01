Nissan’dan Kendi Kendine Park Edebilen Terlik (Video)

Nissan, otonom sürüş teknolojisini terliklere de ekledi. Şirket, Japonya’da bir otelde kullanıma sunulan, kendi kendine park edebilen terlikler geliştirdi. Kendi kendine park edebilen otomobiller gibi bu terlikler de “ProPILOT Park Ryokan” isimli otel için hazırlandı. Bir düğmeye basılarak hanın girişine park eden terlikler, konuklar geldiğinde her daim hazır oluyor. Aynı şekilde otel içerisinde kendi kendine park edebilen minderler ve sehpalar da yer alıyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.