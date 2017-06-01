Team Ninja tarafından geliştirilen ve sadece PS4‘e çıkan Nioh, PC platformu için de duyuruldu. Nioh: Complete Edition olarak 7 Kasım’da PC’lere gelecek olan oyun, Steam platformu üzerindeki yerini aldı ve böylelikle oyunun sistem gereksinimleri de açıklanmış oldu. Bilgisayarınızın yeterli olup olmayacağını merak ediyorsanız, paylaşılan minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Nioh: Complete Edition PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 64-bit

Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 64-bit İşlemci: Intel Core i5 3550 ya da üzeri

Intel Core i5 3550 ya da üzeri Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 VRAM 3 GB ya da üzeri / AMD Radeon R9 280 VRAM 3 GB ya da üzeri

NVIDIA GeForce GTX 780 VRAM 3 GB ya da üzeri / AMD Radeon R9 280 VRAM 3 GB ya da üzeri RAM: 6 GB

6 GB HDD: 100 GB

100 GB DirectX: V11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri: