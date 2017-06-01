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Nioh için PC Sistem Gereksinimleri Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:00 - Tarih: 03 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Nioh için PC Sistem Gereksinimleri GeldiTeam Ninja tarafından geliştirilen ve sadece PS4‘e çıkan Nioh, PC platformu için de duyuruldu. Nioh: Complete Edition olarak 7 Kasım’da PC’lere gelecek olan oyun, Steam platformu üzerindeki yerini aldı ve böylelikle oyunun sistem gereksinimleri de açıklanmış oldu. Bilgisayarınızın yeterli olup olmayacağını merak ediyorsanız, paylaşılan minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Nioh için PC Sistem Gereksinimleri Geldi

Nioh: Complete Edition PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5 3550 ya da üzeri
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 VRAM 3 GB ya da üzeri / AMD Radeon R9 280 VRAM 3 GB ya da üzeri
  • RAM: 6 GB
  • HDD: 100 GB
  • DirectX: V11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i7 4770K ya da üzeri
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6 GB ya da üzeri / AMD Radeon R9 380X VRAM 4 GB ya da üzeri
  • RAM: 8 GB
  • HDD: 100 GB
  • DirectX: V11
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