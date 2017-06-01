Team Ninja tarafından geliştirilen ve sadece PS4‘e çıkan Nioh, PC platformu için de duyuruldu. Nioh: Complete Edition olarak 7 Kasım’da PC’lere gelecek olan oyun, Steam platformu üzerindeki yerini aldı ve böylelikle oyunun sistem gereksinimleri de açıklanmış oldu. Bilgisayarınızın yeterli olup olmayacağını merak ediyorsanız, paylaşılan minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Nioh: Complete Edition PC Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5 3550 ya da üzeri
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 VRAM 3 GB ya da üzeri / AMD Radeon R9 280 VRAM 3 GB ya da üzeri
- RAM: 6 GB
- HDD: 100 GB
- DirectX: V11
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7 4770K ya da üzeri
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6 GB ya da üzeri / AMD Radeon R9 380X VRAM 4 GB ya da üzeri
- RAM: 8 GB
- HDD: 100 GB
- DirectX: V11
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