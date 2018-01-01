Netflix’in Yeni Dizisi Altered Carbon için İlk Fragman Geldi

Netflix‘in Game of Thrones bütçesini aşan ve heyecanla beklenen, yeni bilim kurgu polisiye dizisi Altered Carbon için aksiyon dozu yüksek ilk fragman yayınlandı. Aynı isimli bilim kurgu serisinden televizyona uyarlanan Altered Carbon, yeterli parası olanlar için ölümsüzlüğü alabildiğiniz bir evrende geçiyor. Bilinçlerin para karşılığında yeni gövdelere aktarılabildiği dizide, öldürülen ve başka bir bedende uyanan Laurens Bancroft, ölü olan ana karakterimiz Takeshi Kovacs’ı isteği dışında uyandırarak katillerini bulmasını istiyor.

Ayrıca dizideki evreni yaratmak için Game of Thrones dizisinin ilk üç sezonda harcanan bütçesinden daha fazla harcandığı belirtiliyor. Bu nedenle diziye olan beklentiler de artıyor. 2 Şubat‘ta Netflix’te yayınlanacak olan dizinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.