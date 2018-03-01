Netflix, Yeni Dizisi “Lost in Space” için Yeni Fragman Paylaştı

İlk olarak 1965 senesinde 3 sezon olarak çekilen Lost in Space dizisi, Netflix tarafından tekrardan şekillendiriliyor. Kaç bölüm olacağı henüz belli olmayan dizi için şimdiden son dönemlerin en heyecanlı uzay macerası deniyor ve bilim kurgu severler de heyecanla bekliyor. Başka bir gezegende hayatın kapılarını aralamak için seçilen Robinson ailesinin macerasına odaklanan ve günümüzden 30 yıl sonraki geleceği karşımıza getirecek olan Lost in Space, ailenin beklenmedik bir olayla rotadan çıkmasını ve bilmedikleri bir gezegende yeni bir yaşam formuyla karşılaşmasıyla neler yaşayacağını bizlerle buluşturacak. 13 Nisan‘da Netflix’te yayınlanacak olan dizinin heyecan verici yeni fragmanını Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.