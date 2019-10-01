Netflix Yapımı The King için Son Fragman Geldi

Başrolde yer alan Timothée Chalamet'nin V. Henry'ye hayat verdiği The King filminden son fragman geldi. V. Henry'nin tahta oturmasıyla birlikte yaşayacağı sorunları ve güvenilmezler arasında kendine yakın gördüğü şövalye John Falstaff'la olan ilişkisinin anlatıldığı Netflix yapımı The King'in yönetmenlik koltuğunda David Michôd oturuyor. Senaryosunda da yönetmen ile Joel Edgerton'un imzası bulunan filmin Akamedi Ödülleri'ne aday olacağı düşünülüyor.

The King için Son Fragman Geldi

Oyuncu kadrosunda başrole ek olarak Robert Pattinson, Ben Mendelsohn, Lily-Rose Depp, Sean Harris, Thomasin McKenzie ve Dean-Charles Chapman gibi isimlerin yer aldığı The King, 1 Kasım 2019'dan itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek.

Netflix The King Fragman İzle