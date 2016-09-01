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Netflix Türkiye Fiyatları Zamlandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:39 - Tarih: 20 Haziran 2019 - Yorum: 0

Netflix Türkiye FiyatlarıNetflix Türkiye üyelik fiyatlarında değişiklik oldu. Mart 2019'da farklı fiyat politikaları üzerinde denemeler yapan Netflix Türkiye, denemeler sonucunda üyelik fiyatlarını netleştirdi ve artışa gitti. Platformun Temel, Standart ve Özel olmak üzere üç ayrı paketi bulunuyor ve bunların fiyatları sırasıyla 15,99 TL, 27,99 TL ve 39,99 TL şeklindeydi. Şimdi ise yeni fiyatlar zamlanarak 17,99 TL, 29,99 TL ve 41,99 TL oldu. Bir de sadece telefon ve tablet üzerinden kullanılabilen 7,99 TL'lik Mobil versiyon bulunuyor. Yeni paket fiyatlarını nasıl buldunuz?

Netflix Türkiye Fiyatları Ne Kadar?

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