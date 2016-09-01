Netflix Türkiye üyelik fiyatlarında değişiklik oldu. Mart 2019'da farklı fiyat politikaları üzerinde denemeler yapan Netflix Türkiye, denemeler sonucunda üyelik fiyatlarını netleştirdi ve artışa gitti. Platformun Temel, Standart ve Özel olmak üzere üç ayrı paketi bulunuyor ve bunların fiyatları sırasıyla 15,99 TL, 27,99 TL ve 39,99 TL şeklindeydi. Şimdi ise yeni fiyatlar zamlanarak 17,99 TL, 29,99 TL ve 41,99 TL oldu. Bir de sadece telefon ve tablet üzerinden kullanılabilen 7,99 TL'lik Mobil versiyon bulunuyor. Yeni paket fiyatlarını nasıl buldunuz?
Netflix Türkiye Fiyatları Zamlandı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:39 - Tarih: 20 Haziran 2019 - Yorum: 0
ÖNERİLEN BAĞLANTILAR1. Blogger Dersleri
2. WordPress Dersleri
3. Photoshop Püf Noktaları
4. Telefon Sorunları ve Çözümleri
- Netflix Türkiye Fiyatları Zamlandı
- Mozilla'dan Güvenlik Açığı Tehlikesine Yönelik Yeni Sürüm Geldi
- Xiaomi Mi Band 4 Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
- Oppo Reno 10x Zoom Türkiye Fiyatı Açıklandı
- Dünyanın En Büyük Uçağı Satışa Çıkarıldı (Video)
- Google, Arama Sonuçları Sayfasını "Biraz" Yeniledi
- Doom Eternal için Yeni Oynanış Videosu Geldi
- HTC U19e ve Desire 19+ Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı
- Marvel's Avengers Oyunundan Fragman Geldi
- Google, Analiz Şirketi Looker'ı Satın Alıyor
Yorum bulunmamaktadır.