Aslında bu içeriği daha önceden kaleme almam gerekiyor idi ancak şimdi mümkün oldu. Neslican Tay, henüz çok genç olmasına rağmen birkaç kez kanser ile mücadele etmiş, büyük ve onurlu çabasına rağmen kansere yenik düşmüş genç bir dostumuz. Ben ise kendisini, TEDx videosu ile tanıdığımı dile getirebilirim.

AYRICA: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü

Neslican Tay - TEDx Konuşması (Video)

İnsanların bir bacaktan, fizikten ibaret olmadığını dile getiren Neslican, gerçekten de mücadeleci bir ruha sahip insan... Ancak her şeye rağmen vazgeçmedi, yenilse bile görünürde, mücadeleci ruhu zafer çığlıkları atıyordu belki de... Kendisi huzur ve mutluluk içinde uyusun... TEDx videosunu siz değerli takipçilerimiz ile paylaşmak çok istiyoruz. Dilerim, zor zamanlarda, bizleri motive edici konuşmalar yapan ve çabasını herkese duyurmak için efor sarf eden değerli dostumuz, ışıklar içinde uyuyordur artık...