Need for Speed Payback Oyununa Çevrimiçi Serbest Dolaşım Ekleniyor

Electronic Arts ve Ghost Games tarafından geliştirilen Need for Speed Payback için oyuncuların taleplerine göre geliştirmeler devam ediyor. En son 19 Aralık 2017′de yapılan ilk büyük güncelleme ile oyuna yeni modlar, yeni arabalar ve yeni içerik özellikleri eklenmişti. Şimdi de 2018‘in ilk müjdeli haberi geldi. Bilindiği gibi oyun içinde serbest dolaşım çevrimdışı oynanımda oluyorken, çevrimiçi modunda ise bir görevden diğer göreve geçiş yapılıyor. Resmi Facebook hesabından yapılan açıklama ile birlikte çevrimiçi oynarken de harita üzerinde arabamızla serbest olarak dolaşabileceğiz. Yapılacak olan bu geliştirmenin tarihi ise henüz belli değil.