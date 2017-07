EA Play 2017 etkinliği öncesinde duyurusu gerçekleştirilen ve merakla beklenen Need for Speed: Payback için modifiye tanıtım videosu paylaşıldı. Bir önceki oyuna göre daha kapsamlı bir modifiye sistemini bünyesinde bulunduracağı açıklanan oyun, 10 Kasım 2017 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Need for Speed: Payback için yayınlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…