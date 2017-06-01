Need for Speed Payback için Büyük Güncelleme Geliyor (Video)

Ghost Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts’ın dağıtıcılığını yaptığı Need for Speed Payback için yeni haberler geliyor. Yapılan açıklama ve yayınlanan video ile oyun için ilk büyük güncellemenin geleceği haberi verildi. 19 Aralık 2017 Salı günü, yani yarın yayınlanacak olan büyük güncelleme ile yeni modlar, yeni arabalar ve yeni içerik özellikleri oyuna eklenecek. Bunlardan biri Deluxe Edition sahiplerine ücretsiz olarak sunulacak Speedcross modu. Bu mod ile yapay zekaya karşı puan mücadelesi içerisine gireceğiz.

Canyon, Airfield, Construction ve Ember Valley bölgelerinde toplamda on altı kadar etkinlik gelecek ve yeni verilecek arabalar arasında Mini John Cooper Works Countryman, Infiniti Q60 S, Nissan 350Z, Ford Focus RS ve Dodge Charger olacak.

Diğer bir mod ise gece ve gündüz oynanabilir şekilde olan Drift Run. Derelict adı verilen haritada da yeni arabalar verilecek, ancak bunlar haftalara yayılarak oyuncular ile buluşacak. Yayınlanan güncelleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…