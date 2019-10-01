Adalet Peşinde filmi, bu zamana kadar izlediğim en güzel "adalet temalı," filmlerin başında geliyor. Bilirsiniz, Amerikan sinemasında zaten adalet arayışı üzerine kurgulanan filmler çok tutulur. Adalet Peşinde de kesinlikle o tarz filmlerden. Adalet Peşinde filmden bahsetmeden önce, hemen bir bilgi vermek istiyorum. Teknobeyin.com olarak artık "Ne İzlesek" adlı yazı dizisi vasıtası ile sizlere izlediğimiz, beğendiğimiz filmleri tavsiye ediyor olacağız.

AYRICA: Tavsiye Film: Miracles from Heaven (Cennetten Mucizeler)

Böylelikle sizlerin yorumları ile birlikte de güzel bir sinema arşivi çıkaracağımıza inanıyoruz. Dilerseniz şimdi tavsiye ediyor olacağım Law Abiding Citizen yani Adalet Peşinde filmi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.

Ne İzlesek: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)

Clyde Shelton, bir gün ailesi ile birlikte her zamanki gibi güzel vakit geçirmektedir. Ancak kapı çalar ve gelenler "iyi" kişilerden değildir. Bu süreçte maalesef ki küçük kızını ve çok sevdiği eşini kaybeder. Ancak kendisi kurtulmayı başaracaktır. Kendisi oldukça dürüst ve zeki bir insan olsa da, kötü insanlar tarafından ailesi darmadağın edilmiştir. Bu yüzden artık Clyde Shelton (Gerard Butler) tek bir amacı vardır. O da gerçek adaleti sağlamak...

Katiller yakalanır ve alanında uzman, başarılı bir savcı olan Nick Rice (Jamie Foxx) davaya atanır. Savcı ise katillerin birisine ağır bir ceza verse de, diğerine hafif bir ceza verecektir. Clyde ise bunu görür... Tam 10 sene geçer aradan ancak Clyde'ın intikam duygusu asla hafiflemez. Daha sonra, hafif ceza ile kurtulan katil bir an da ölü bulunacaktır. Clyde ise bu cinayeti işlediğini itiraf eder...

Ardından savcı Nick'e bir söz söyler, eğer ki bu adalet sistemi değişmez ise, bu davada yer alan en önemli isimlerin hepsi ölecektir. Kendisi çok zeki ve bilgili bir insan olduğu için, dediğini yapacaktır da... Acaba savcı bu cinayetleri durdurabilecek midir? Çünkü eğer durduramaz ise, Clyde'ın intikam duygusu hafifleyene kadar bu cinayetler son bulmayacaktır...

Açıkçası Adalet Peşinde filmini, kaç kere izlediğimi hatırlamıyorum. Belki bazı sahneler abartılı gelebilir ancak emin olun, filme o kadar kendinizi kaptırıyorsunuz ki, bu abartılı sahneler v.b. gözünüze abartılı gelmemeye başlıyor.

Ben mutlaka bu filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Gerard Butler, Jamie Foxx ve Leslie Bibb gibi önemli isimler yer alıyor. Adalet Peşinde filmi, bizlere yaptığımız her şeyin sorumluluğunu almamız gerektiğini de hatırlatan harika bir film.