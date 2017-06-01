Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.078 yazıda 7.653 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Nakefit ile Ayakkabısız Dolaşmak Mümkün Olacak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:23 - Tarih: 19 Haziran 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Nakefit ile Ayakkabısız Dolaşmak Mümkün OlacakHer ortam için ayakkabı veya terlik giymek pek mümkün olmuyor. Ancak yeni geliştirilen Nakefit adlı bu ürün ile bu yöndeki birçok problem çözülmüş oluyor. Ayak tabanına yapıştırılan Nakefit, ayağı koruma vazifesi de görmektedir. Sıcak iletmemesinin yanı sıra, suya karşı da güvenlik sağlıyor. Kickstarter‘de kendisine fon arayan bu ürün, çoktan aradığı fonu elde etti ve siz de bu ürüne sahip olmak istiyor iseniz, 33 dolârı gözden çıkarmalısınız. Video ile daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

Nakefit ile Ayakkabısız Dolaşmak Mümkün Olacak

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri