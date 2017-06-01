Her ortam için ayakkabı veya terlik giymek pek mümkün olmuyor. Ancak yeni geliştirilen Nakefit adlı bu ürün ile bu yöndeki birçok problem çözülmüş oluyor. Ayak tabanına yapıştırılan Nakefit, ayağı koruma vazifesi de görmektedir. Sıcak iletmemesinin yanı sıra, suya karşı da güvenlik sağlıyor. Kickstarter‘de kendisine fon arayan bu ürün, çoktan aradığı fonu elde etti ve siz de bu ürüne sahip olmak istiyor iseniz, 33 dolârı gözden çıkarmalısınız. Video ile daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.