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MySpace ile Ömürlük Backlink Alımı Yapalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:46 - Tarih: 15 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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MySpace ile Ömürlük Backlink Alımı YapalımDünyanın en büyük müzik portalları arasında yer alan MySpace, biz web geliştiricileri için de sağlıklı bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Yani MySpace vasıtası ile dilerseniz kalıcı ve ücretsiz bir şekilde, ömürlük backlink edinebilmektesiniz. Bu işlem ise oldukça basit. Öncelikle kendinize bir profil oluşturun ve ardından aşağıdaki adımları izleyin. Böylelikle, web siteniz için kalıcı backlink alabilirsiniz. Unutmayın, kalıcı backlink uzun vadede oldukça fayda sağlamaktadır.

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MySpace’den Ücretsiz Backlink Almak

1) Öncelikle MySpace‘e giriş yapın.

2) Ardından Edit Profile bağlantısına tıklayın.

MySpace ile Ömürlük Backlink Alımı Yapalım

3) Add your website adlı kutucuğa gelin.

MySpace ile Ömürlük Backlink Alımı Yapalım

4) Web sitenizin tam URL’sini girin ve işlemleri tamamlayın.

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