Yönetmenlik koltuğunda Tom Hooper'ın oturduğu, müzikal Cats için yeni fragman paylaşıldı. Idris Elba, Judi Dench, Taylor Swift, Francesca Hayward, Rebel Wilson, Ian McKellen ve James Corden gibi geniş kadrosuyla dikkat çeken müzikal film, 10 Ocak 2020 tarihinde vizyondaki yerini alacak. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Müzikal Cats için Yeni Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:04 - Tarih: 22 Kasım 2019 - Yorum: 0
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