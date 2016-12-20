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Mutlu Seneler: Güle Güle 2016, Hoş Geldin 2017

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:09 - Tarih: 31 Aralık 2016 - Yorum: 0
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Mutlu Seneler: Güle Güle 2016, Hoş Geldin 2017Bir sene daha geride kalıyor. 2010 senesinde başladığımız yolculuğumuza 2017′de de umuyoruz ki sorunsuz olarak devam edeceğiz. Bu sene birçok çalışmada bulunduğumuza inanıyoruz. Bizleri daimi olarak takip eden tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. 2017 senesinde tüm dostlarımıza sağlıklı, huzur ve başarı dolu günler diliyoruz. Umarız her şey istediğiniz gibi ve en iyi şekilde gerçekleşir. En önemli şeyin sağlık olduğunu da unutmayalım.

AYRICA: Teknobeyin Bugün 6. Senesini Kutluyor

Sağlıklı ve Huzur Dolu Seneler!

Mutlu Seneler: Güle Güle 2016, Hoş Geldin 2017

2016 senesi iyisi ile kötüsü ile geride kaldı. Şimdi yeni hedefler ve hayâller kurma zamanı… Amaçlarınıza ulaştığınız ve her şeyin yolunda olduğu bir sene sizlerle birlikte olsun. Mutlu yıllar!

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