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Mutlu Seneler Bize: Teknobeyin 8 Yaşında

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:31 - Tarih: 09 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Mutlu Seneler Bize: Teknobeyin 8 Yaşındaİnsanların hayatında önemli bir konumda olan şeyler vardır. Benim hayatımda da, benimle birlikte büyüyen bir şey var. Teknobeyin elbette! İnternet sitemiz bugün tam 8. yaşına girdi. Gerçekten bu güzel bir duygu ve sanki bir çocuk gibi büyütmeye çalıştığımız internet sitemizin yeni yaşını kutlamaktan ötürü onur duyuyoruz. Bizleri bu zamana kadar takip eden tüm dostlarımıza teşekkür etmek isteriz. Ekibimizdeki tüm arkadaşlarıma da emeklerinden ötürü teşekkür etmek isterim.

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