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Mükemmel Online Flat Icon Sitesi: Icons8

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:40 - Tarih: 29 Ekim 2018 - Yorum: 0
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Mükemmel Online Flat Icon Sitesi: Icons8Bir web sitesi tasarlar iken gerekebiliyor ikonlar. Bununla ilgili birçok web sitesi var aslında. Ancak “flat” olarak tanımlanan ikonlar çok fazla web sitesinde yok. Bununla ilgili araştırma yaparken, Icons8 adlı web sitesi ile karşılaştım. Birçok konu ile ilgili ikon bulabileceğiniz gibi, bu ikonların rengini v.b. online ve ücretsiz olarak değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir kaynak olduğuna inanıyorum. Dolayısı ile ihtiyacınız olduğunda ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz. Tavsiye ederim.

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