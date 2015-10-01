İnternet’te gezinirken doldurulması gereken form sayfalarını pratik bir şekilde doldurmak için tarayıcılarda yer alan otomatik tamamlama özelliği kullanılmaktadır. Ancak bilgisayarınızı sizden başkası kullanıyorsa ya da bir iş yerindeki bilgisayarı kullanıyorsanız, hesaplarınızın güvenliği tehlikeye girmemesi için bu özelliği kapatmalısınız. Firefox tarayıcısını kullanıyorsanız ve otomatik doldurma özelliğini kapatmak isterseniz, aşağıda yer alan Mozilla Firefox otomatik tamamlama kapatma adımlarını uygulayabilirsiniz.

Eğer bilgisayarınızı kişisel olarak sadece siz kullanıyorsanız, internet tarayıcılarınızda otomatik form doldurma özelliğini kullanmanız faydanıza olacaktır. Bu sayede birden fazla siteler kullanıyorsanız giriş bilgilerinin otomatik tamamlanması ile zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Mozilla Firefox Otomatik Tamamlama Kapatma

Bu işlem için öncelikle Firefox tarayıcının sağ üst kısmında bulunan menü ikonuna tıklayıp, “Seçenekler ve solda yer alan Gizlilik” ayarlarına tıklayın. Ardından “Geçmiş” sekmesi altında yer alan ‘Firefox uygulaması’ kısmının yanındaki seçeneği “Geçmiş için özel ayarları kullansın” olarak değiştirin. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan seçenekler arasında bulunan “Arama ve form geçmişimi hatırla” seçeneğinin işaretini kaldırın.

Bu işlemlerle birlikte Mozilla Firefox otomatik tamamlama kapatma işlemini kolayca yapabilirsiniz. Böylelikle artık internet tarayıcınızda yaptığınız işlemlerde formlara girdiğiniz kullanıcı adı, şifre, telefon gibi veriler kayıt edilmeyecektir. İstediğiniz zaman aynı işlemleri tekrarlayıp açık konuma getirerek, otomatik tamamlama özelliğini yeniden aktif edebilirsiniz.