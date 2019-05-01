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Motorola One Vision Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:09 - Tarih: 16 Mayıs 2019 - Yorum: 0

Motorola One VisionMotorola, Samsung tarafından geliştirilen işlemciyi kullanan yeni akıllı telefonu One Vision'u duyurdu. 6.3 inç boyutlarında Full HD+ çözünürlüklü 21:9 oranında ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü 2.2 GHz'lik sekiz çekirdekli Exynos 9609 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden alıyor. Ayrıca telefonun depolama alanı 128 GB kapasite sunuyorken, bataryası da 3.500 mAh kapasite sunmasının yanında 15 W hızlı şarj desteğiyle geliyor.

Motorola One Vision Tanıtıldı

Motorola One Vision Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefonun kamera performansına bakacak olursak; 25 MP çözünürlüğündeki ön kameraya sahip olan model, arka tarafında da f/1.7 diyafram açıklıklı 48 MP ana kameraya ek f/2.2 diyaframlı 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor.

Android Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan Motorola One Vision300 Euro fiyat etiketiyle ilk olarak Brezilya’da satışa çıkarılacak.

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