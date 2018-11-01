Mobil cihazlar günümüzde çok fazla kullanılmaktadır. Bu yüzden web sitenizin her türlü cihaz ile uyumlu (responsive) olması önem arz etmektedir. Bunun için Google’ın test amaçlı geliştirdiği birçok ücretsiz araç mevcut. Web sitenizin mobil versiyonuna ait mevcut performansı ve hız oranını ölçümlemek için de bir uygulaması var Google’ın. Buraya tıklayarak ilgili web sitesine gidebilir ve sitenizin adresini yazarak ilerleyebilirsiniz. Ardından web sitenizin mobil performansını inceleyin.
Mobil Web Sitenizin Hızını Ölçümleyin
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:57 - Tarih: 10 Kasım 2018 - Yorum: 0
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