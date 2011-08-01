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Mini Cooper S ile Ford Fiesta ST Drag Yarışı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:00 - Tarih: 08 Ekim 2019 - Yorum: 0

Mini Cooper S ile Ford Fiesta STYouTube kanalı Top Gear, Mini Cooper S ile Ford'un Fiesta ST modellerini drag yarışında kıyaslamış. Ancak kıyaslama tam da adil sayılmamış gibi görünüyor. Ford'un 3 kapılı modeline karşılık, 5 kapılı Mini Cooper S seçilmiş. Mini Cooper S'in de 3 kapılı versiyonu seçilse daha iyi ve eşit olurmuş denilebilir. Özelliklerine bakacak olursak; Ford Fiesta ST, hızlı kalkış sistemine sahip olmakla birlikte 197 beygir güç ve 290 Nm tork üretten motora sahipken; Mini Cooper S ise 189 beygir güç ile 300 Nm tork üretten motorla bizleri karşılıyor.

Araçlar için paylaşılan drag yarışı performansını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mini Cooper S ile Ford Fiesta ST Drag Yarışı Video İzle

Mini Cooper S ile Ford Fiesta ST Drag Yarışı Video İzle

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