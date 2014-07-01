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Middle-earth: Shadow of War’dan 88 Dakikalık Oynanış Videosu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:14 - Tarih: 31 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Middle earth: Shadow of Wardan 88 Dakikalık Oynanış VideosuMonolith Productions tarafından geliştirilen ve Warner Bros’un dağıtımını üstlendiği ve ilk oyunu Middle-earth: Shadow of Mordor ile oyunseverlerin memnun kaldığı oyunun ikincisi geliyor. Açık dünya aksiyon-macera oyununun ikincisi Middle-earth: Shadow of War için de bugün uzunca bir oynanış videosu paylaşıldı. 22 Ağustos tarihinde Kuzey Amerika’da, 25 Ağustos tarihinde ise Avrupa’da PS4, Xbox One ve PC platformları için çıkış yapacak olan oyunun yayınlanan 88 dakikalık oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Middle earth: Shadow of Wardan 88 Dakikalık Oynanış Videosu

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