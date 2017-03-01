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Microsoft’un Sosyal Ağı So.cl Yakında Kapanıyor

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:45 - Tarih: 09 Mart 2017 - Yorum: 0
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Microsoftun Sosyal Ağı So.cl Yakında KapanıyorFirmalar zaman zaman sosyal medya dünyasına yeni bir rakip çıkartıyor. Ancak ne kadar süre ile bu mecrada tutabildikleri biraz muamma. Çünkü başta Facebook olmak üzere lider plâtformları geçebilmek pek kolay değil. Microsoft da 2011 yılında So.cl adlı bir sosyal ağ kurmuş idi. İlk olarak öğrenciler için aktive edilen plâtform, daha sonra ise herkese açılmıştı. Ancak maalesef ki beklenen ilgiyi karşılayamayan So.cl çok yakında kapanıyor olacak.

Microsoftun Sosyal Ağı So.cl Yakında Kapanıyor

Facebook ile rakip olmanın kolay olmadığı bir sanal dünyada, So.cl da pek dayanamadı ve 15 Mart 2017 tarihinde bir daha açılmamak üzere kapanacak. Bakalım bundan sonra, hangi firma rakip bir sosyal ağ ile karşımızda olacak? Bu denli büyük rakiplerin olduğu bir dünyada başarılı olabilecek bir sosyal ağ projesi mümkün mü? Kim bilebilir ki, bunu zaman gösterecek gibi görünüyor.

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