Microsoft'un Chromium Tabanlı Tarayıcısı: Microsoft Edge Insider

Günümüzde birçok İnternet tarayıcısının altyapısını Chromium oluşturuyor. Microsoft tarafından bir süre önce alınan karar ile, Edge de Chromium altyapısına geçiş yaptı. Ancak henüz Stabil ve Beta sürümü yayımlanmadı. Microsoft Edge Insider uygulaması için şu an Dev ve Canary versiyonlarını denemek isteyebilirsiniz. Resmi indirme sayfasına buraya tıklayarak gidebilir ve Chromium tabanlı Microsoft Edge Insider'ı bugün denemeyi düşünebilirsiniz.