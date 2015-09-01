Microsoft’un yeni tarayıcısı Microsoft Edge oldukça hızlı ve performans sahibi. Ancak varsayılan olarak, araç çubuğundaki arama motoru Yandex olarak kayıtlı. Dolayısı ile dilerseniz Microsoft Edge’deki Yandex’i kaldırmanız mümkün. Böylelikle varsayılan arama motorunu, örneğin Google olarak güncelleyebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki oldukça anlaşılır ve basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bilmeyen kullanıcılar için şimdiden faydalı olmasını temenni ederiz.

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Microsoft Edge’de Yandex Nasıl Kaldırılır?

Öncelikle tarayıcıyı açın.

Ardından Daha fazla butonuna tıklayın.

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Gelişmiş ayarları görüntüle butonuna tıklayın.

Arama motorunu değiştir butonuna tıklayın.

Google’da Ara adlı bağlantıya tıklayın.

Varsayılan olarak ayarla butonuna tıklayın.

Not: Dilerseniz, aynı bölüm vasıtası ile arama motorunu tekrar değiştirebilirsiniz.