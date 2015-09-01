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Microsoft Edge’de Yandex’i Kaldırmayı Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:23 - Tarih: 18 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Microsoft Edgede Yandexi Kaldırmayı ÖğrenelimMicrosoft’un yeni tarayıcısı Microsoft Edge oldukça hızlı ve performans sahibi. Ancak varsayılan olarak, araç çubuğundaki arama motoru Yandex olarak kayıtlı. Dolayısı ile dilerseniz Microsoft Edge’deki Yandex’i kaldırmanız mümkün. Böylelikle varsayılan arama motorunu, örneğin Google olarak güncelleyebilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki oldukça anlaşılır ve basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bilmeyen kullanıcılar için şimdiden faydalı olmasını temenni ederiz.

AYRICA: Microsoft Edge’de Gizli Sekme Açmayı Öğrenelim

Microsoft Edge’de Yandex Nasıl Kaldırılır?

  • Öncelikle tarayıcıyı açın.
  • Ardından Daha fazla butonuna tıklayın.

Microsoft Edgede Yandexi Kaldırmayı Öğrenelim

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Microsoft Edgede Yandexi Kaldırmayı Öğrenelim

  • Gelişmiş ayarları görüntüle butonuna tıklayın.

Microsoft Edgede Yandexi Kaldırmayı Öğrenelim

  • Arama motorunu değiştir butonuna tıklayın.

Microsoft Edgede Yandexi Kaldırmayı Öğrenelim

  • Google’da Ara adlı bağlantıya tıklayın.

Microsoft Edgede Yandexi Kaldırmayı Öğrenelim

  • Varsayılan olarak ayarla butonuna tıklayın.

Microsoft Edgede Yandexi Kaldırmayı Öğrenelim

Not: Dilerseniz, aynı bölüm vasıtası ile arama motorunu tekrar değiştirebilirsiniz.

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