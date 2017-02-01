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Microsoft Edge’de Yakınlaştırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:52 - Tarih: 06 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Microsoft Edge'de Yakınlaştırma Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz içeriğimizde Microsoft Edge’de tam ekran nasıl yapılır, konusunu işlemiştik. Şimdi ise Microsoft Edge’de yakınlaştırma nasıl yapılır, konusunu işliyor olacağız. Bildiğiniz gibi bazı zamanlar web sitelerindeki metinleri okumak zor olabiliyor veya dikkatli bir şekilde odaklanmanız gereken alanlar olabilir. Bu gibi zamanlarda yakınlaştırma yapmanız elzem olabiliyor. Bu yüzden aşağıdaki görselde yer alan bölümdeki butonları kullanarak yakınlaştırma yapabilmektesiniz.

AYRICA: Microsoft Edge Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge’de Yakınlaştırma Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge'de Yakınlaştırma Nasıl Yapılır?

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