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Microsoft Edge’de Tema Rengini Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:25 - Tarih: 09 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Microsoft Edgede Tema Rengini DeğiştirelimWindows 10 ile birlikte gelen Microsoft Edge tarayıcısı birçok yeniliği de beraberinde getirmektedir. Ancak en önemli farklarından biri de hız ve performans olsa gerek. Çünkü eski versiyonlara göre farkları bariz. Sabah ve akşam için dilerseniz Microsoft Edge’deki tema rengini değiştirebilirsiniz. Böylelikle, gözünüze güzel gelen renk tonunu (açık ve koyu) olarak belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları inceleyerek, bu yönde aksiyon alabilmektesiniz.

AYRICA: Microsoft Edge’de Giriş Sayfası Düğmesini Gösterelim

Microsoft Edge’de Tema Rengi Nasıl Değiştirilir?

  • Öncelikle tarayıcıyı açın.

Microsoft Edgede Tema Rengini Değiştirelim

  • Daha fazla butonuna tıklayın.

Microsoft Edgede Tema Rengini Değiştirelim

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Microsoft Edgede Tema Rengini Değiştirelim

  • Tema seç adlı açılır menüden dilediğiniz rengi seçebilirsiniz.

Microsoft Edgede Tema Rengini Değiştirelim

Açık Tema

Microsoft Edgede Tema Rengini Değiştirelim

Koyu Tema

Microsoft Edgede Tema Rengini Değiştirelim

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