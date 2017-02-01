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Microsoft Edge’de Tam Ekran Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:36 - Tarih: 05 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Microsoft Edge'de Tam Ekran Nasıl Yapılır?Microsoft Edge ile ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün, Edge’de tam ekran yapmak nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Bazı zamanlar tam ekran çalışmak veya İnternet üzerinde gezinmek isteyebilirsiniz. Bu tercih size ait. Peki, tam ekran nasıl yapılır? Bu çok kolay. Öncelikle Edge‘yi açın ve ardından görseldeki butona tıklayın. Ayrıca unutmayın, F11‘e basarak tam ekrandan çıkabilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili bölüme ait görseli sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Microsoft Edge Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge’de Tam Ekran Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge'de Tam Ekran Nasıl Yapılır?

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