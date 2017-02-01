Sık sık ziyaret ettiğimiz web sitelerini, yer imi olarak kayıt ederiz ve daha sonra bu sitelere daha hızlı giriş yaparız. Microsoft Edge‘de bu “sık kullanılanlar” olarak geçiyor. Yani sık ziyaret ettiğiniz web sitelerini bu şekilde kayıt edebilirsiniz. Peki, Edge’de sık kullanılanlar çubuğu nasıl gösterilir? Bu oldukça kolay bir işlem olup, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle tarayıcınızda ilgili sık kullanılanlar çubuğu en üstte aktif olacaktır.

AYRICA: Microsoft Edge’de İndirilenler Klasörünün Konumunu Değiştirmek

Microsoft Edge’de Sık Kullanılanlar Çubuğunu Göstermek