Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Microsoft Edge’de Sık Kullanılanlar Çubuğunu Göstermek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:52 - Tarih: 13 Mayıs 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Microsoft Edge'de Sık Kullanılanlar Çubuğunu GöstermekSık sık ziyaret ettiğimiz web sitelerini, yer imi olarak kayıt ederiz ve daha sonra bu sitelere daha hızlı giriş yaparız. Microsoft Edge‘de bu “sık kullanılanlar” olarak geçiyor. Yani sık ziyaret ettiğiniz web sitelerini bu şekilde kayıt edebilirsiniz. Peki, Edge’de sık kullanılanlar çubuğu nasıl gösterilir? Bu oldukça kolay bir işlem olup, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle tarayıcınızda ilgili sık kullanılanlar çubuğu en üstte aktif olacaktır.

AYRICA: Microsoft Edge’de İndirilenler Klasörünün Konumunu Değiştirmek

Microsoft Edge’de Sık Kullanılanlar Çubuğunu Göstermek

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ardından Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Sık kullanılanlar çubuğunu göster seçeneğini aktive edin.

Microsoft Edge'de Sık Kullanılanlar Çubuğunu Göstermek

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.668 yazıda 8.081 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık