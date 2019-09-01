Microsoft Edge tarayıcısında da, birçok tarayıcıda olduğu gibi, girdiğiniz parola bilgileri otomatik olarak kayıt edilir. Ancak arzu ederseniz, Microsoft Edge'de parola bilgisi kaydetmeyi kapatmak mümkündür. Bunun için aktif olan ilgili özelliği devre dışı bırakmanız yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu özelliği nasıl devre dışı bırakabileceğinizi hemen öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

Microsoft Edge'de Parola Bilgisi Kaydetmeyi Kapatalım

1) Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Parolalar ve otomatik doldurma sekmesine tıklayın.

3) Parolaları kaydet seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.