Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Microsoft Edge'de Parola Bilgisi Kaydetmeyi Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:19 - Tarih: 07 Eylül 2019 - Yorum: 0

Microsoft Edge'de Parola Bilgisi Kaydetmeyi KapatalımMicrosoft Edge tarayıcısında da, birçok tarayıcıda olduğu gibi, girdiğiniz parola bilgileri otomatik olarak kayıt edilir. Ancak arzu ederseniz, Microsoft Edge'de parola bilgisi kaydetmeyi kapatmak mümkündür. Bunun için aktif olan ilgili özelliği devre dışı bırakmanız yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu özelliği nasıl devre dışı bırakabileceğinizi hemen öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

Microsoft Edge'de Parola Bilgisi Kaydetmeyi Kapatalım

1) Ayarlar sekmesine tıklayın.

Microsoft Edge'de Parola Bilgisi Kaydetmeyi Kapatalım

2) Parolalar ve otomatik doldurma sekmesine tıklayın.

Microsoft Edge'de Parola Bilgisi Kaydetmeyi Kapatalım

3) Parolaları kaydet seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Microsoft Edge'de Parola Bilgisi Kaydetmeyi Kapatalım

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri