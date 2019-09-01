Microsoft Edge ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde, form verisi kaydetme kapatmak ve kart bilgisi kaydetme kapatmak gibi konuların yanı sıra, parola kaydetme kapatmak gibi konu başlıklarına da yer vermiştik.

Şimdi ise, Microsoft Edge'de medya otomatik yürütmeyi kapatmak nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Medyaların tarayıcınızda otomatik yürütülmesini istemiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyerek bu özelliği kalıcı olarak devre dışı bırakabilmektesiniz.

AYRICA: Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna İndirmeler Kısayolu Eklemek

Microsoft Edge'de Medya Otomatik Yürütmeyi Kapatalım

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Gelişmiş bölümüne giriş yapın.

3) Medya otomatik yürütme seçeneğini Engelle yapabilirsiniz.