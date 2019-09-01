Önceki içeriğimizde Microsoft Edge'de parola bilgisi kaydetmeyi kapatmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Tahmin edebileceğiniz üzere, tarayıcı üzerinde girdiğiniz kart bilgileri de kayıt edilmektedir. Ancak dilerseniz gizliliğiniz için bu özelliği devre dışı bırakabilmeniz mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, Microsoft Edge'de kart bilgisi kaydetmeyi kapatmayı öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna İndirmeler Kısayolu Eklemek

Microsoft Edge'de Kart Bilgisi Kaydetmeyi Kapatalım

1) Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Parolalar ve otomatik doldurma sekmesine tıklayın.

3) Kartları kaydet seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.