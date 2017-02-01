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Microsoft Edge’de İndirilenler Klasörünün Konumunu Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:48 - Tarih: 11 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Microsoft Edge'de İndirilenler Klasörünün Konumunu DeğiştirmekMicrosoft Edge ile ilgili ipuçlarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde, yakınlaştırma ve tam ekran nasıl yapılır gibi konulara göz atmıştık. Şimdi ise, Edge’de İndirilenler klasörünün konumunu değiştirmeyi öğreneceğiz. Böylelikle, indirdiğiniz dosyaların farklı bir klasörde bulunmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlem ise çok basit olup, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Faydalı olmasını dileriz.

AYRICA: Microsoft Edge’de Adobe Flash Player Açmak ve Kapatmak

Microsoft Edge’de İndirilenler Klasörünün Konumunu Değiştirmek

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Gelişmiş ayarları görüntüle butonuna tıklayın.
  • İndirilenler > Değiştir butonu ile mevcut konumu değiştirin.

Microsoft Edge'de İndirilenler Klasörünün Konumunu Değiştirmek

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