Microsoft’un Windows 10 ile birlikte gelen internet tarayıcısı Microsoft Edge ile gelen birçok yeni özellik söz konusu. Ayrıca önceki içeriklerimizde de tema rengini değiştirmek ve internet geçmişini silmek ile ilgili adımlara da göz atmıştık. Şimdi ise, Microsoft Edge’de gizli sekme açmayı öğreniyor olacağız. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda gizli sekme açabilir ve tarayıcı geçmişinin kayıt edilmesini bu yönde engelleyebilirsiniz.

AYRICA: Windows 10′da Tema Rengini Değiştirelim

Microsoft Edge’de Gizli Sekme Nasıl Açılır?

Öncelikle tarayıcıyı açın.

Daha fazla butonuna tıklayın.

“Yeni InPrivate penceresi” adlı sekmeye tıklayın.