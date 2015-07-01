Windows 10 ile gelen Microsoft Edge tarayıcısı eski versiyonlara göre oldukça stabil ve hızlı. Dolayısı ile kullanmamak için bir sebep yok demek yanlış olmayacaktır. Peki, pratik kullanım için giriş sayfası düğmesini nasıl ekleyebileceğinizi biliyor musunuz? Yani bir nevi ana sayfa butonu eklemekten bahsediyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek Microsoft Edge’de giriş sayfası düğmesi eklemeyi öğrenebilirsiniz. Dilerseniz hemen şimdi, ilgili yönergelere göz atıyor olacağız.

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Microsoft Edge’de Giriş Sayfası Düğmesi Nasıl Eklenir?

Öncelikle tarayıcıyı açın.

Daha fazla butonuna tıklayın.

Açılan sekmelerden Ayarlar‘a tıklayın.

Gelişmiş ayarları görüntüle‘ye tıklayın.