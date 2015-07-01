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Microsoft Edge’de Giriş Sayfası Düğmesini Gösterelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:44 - Tarih: 04 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Microsoft Edgede Giriş Sayfası Düğmesini GösterelimWindows 10 ile gelen Microsoft Edge tarayıcısı eski versiyonlara göre oldukça stabil ve hızlı. Dolayısı ile kullanmamak için bir sebep yok demek yanlış olmayacaktır. Peki, pratik kullanım için giriş sayfası düğmesini nasıl ekleyebileceğinizi biliyor musunuz? Yani bir nevi ana sayfa butonu eklemekten bahsediyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek Microsoft Edge’de giriş sayfası düğmesi eklemeyi öğrenebilirsiniz. Dilerseniz hemen şimdi, ilgili yönergelere göz atıyor olacağız.

AYRICA: Windows 10′da Yavaş İnternet Sorunu ve Çözümü

Microsoft Edge’de Giriş Sayfası Düğmesi Nasıl Eklenir?

  • Öncelikle tarayıcıyı açın.
  • Daha fazla butonuna tıklayın.

Microsoft Edgede Giriş Sayfası Düğmesini Gösterelim

  • Açılan sekmelerden Ayarlar‘a tıklayın.

Microsoft Edgede Giriş Sayfası Düğmesini Gösterelim

  • Gelişmiş ayarları görüntüle‘ye tıklayın.

Microsoft Edgede Giriş Sayfası Düğmesini Gösterelim

  • “Giriş sayfası düğmesini göster” butonunu aktive edin ve açılır menüden “Belirli bir sayfa” seçeneğini seçin. Ardından açılan kutucuğa ise dilediğiniz arama motoru URL’sini girebilirsiniz.

Microsoft Edgede Giriş Sayfası Düğmesini Gösterelim

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