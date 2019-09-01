Microsoft Edge ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde Microsoft Edge'de parola kaydetme kapatmak ve kart bilgisi kaydetme kapatmak hakkında adımları paylaşmıştık.

Şimdi ise, form verisi kaydetmeyi kapatmak nasıl oluyor, bu konuyu öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi, girdiğiniz her form verisi kayıt altına alınıyor. Ancak dilerseniz, Microsoft Edge'de form verisi kaydetmeyi kapatmak mümkün bir durumdur. Aşağıdaki adımları izleyerek ise, bunu nasıl yapabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna İndirmeler Kısayolu Eklemek

Microsoft Edge'de Form Verisi Kaydetmeyi Kapatalım

1) Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Parolalar ve otomatik doldurma sekmesine tıklayın.

3) Form verisini kaydet seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.