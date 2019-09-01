Adobe Flash uzun senelerdir İnternet üzerinde aktif olarak kullanıldı. Ancak artık birçok tarayıcı Flash desteğini bırakmaya başladı denilebilir. Bu yüzden dilerseniz, Microsoft Edge'de Flash kapatmak isteyebilirsiniz. Flash kapatmak için ise aşağıdaki adımları izlemenizi tavsiye ediyor olacağız. Böylelikle Microsoft Edge kullanır iken, hiçbir şekilde, hiçbir sitede Flash özelliği çalışmayacaktır.

AYRICA: Microsoft Edge'de Araç Çubuğu Ögelerini Belirlemek

Microsoft Edge'de Flash Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Sol menüdeki Gelişmiş sekmesine tıklayın.

3) Adobe Flash seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.