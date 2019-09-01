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Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna İndirmeler Kısayolu Eklemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:17 - Tarih: 07 Eylül 2019 - Yorum: 0

Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna İndirmeler Kısayolu EklemekGeçtiğimiz içeriğimizde, Microsoft Edge'de araç çubuğuna Geçmiş kısayolu eklemek hakkındaki adımları incelemiştik beraber. Şimdi ise Microsoft Edge'de araç çubuğuna İndirmeler kısayolu eklemek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz.

İndirilen dosyalara daha hızlı ulaşmak adına, araç çubuğuna İndirmeler kısayolunu (butonunu) eklemeyi düşünebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna İndirmeler Kısayolu Eklemek

1) Ayarlar butonuna tıklayın.

2) Araç çubuğunda göster > İndirmeler aktif edin.

Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna İndirmeler Kısayolu Eklemek

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