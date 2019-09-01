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Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna Geçmiş Kısayolu Eklemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:02 - Tarih: 07 Eylül 2019 - Yorum: 0

Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna Geçmiş Kısayolu EklemekMicrosoft Edge kullanıcıları ister ise, tarayıcılarını daha kişisel ve kullanım bazında daha pratik bir hâle getirebilirler. Örneğin, dilerseniz araç çubuğuna Geçmiş kısayolu eklemek mümkün olup, böylelikle tarayıcı geçmişine daha hızlı ve kolay ulaşabilmektesiniz. Microsoft Edge'de araç çubuğuna Geçmiş kısayolu eklemek için ise, aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Microsoft Edge'de Sık Kullanılanlar Çubuğunu Göstermek

Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna Geçmiş Kısayolu Eklemek

1) Ayarlar butonuna tıklayın öncelikle.

Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna Geçmiş Kısayolu Eklemek

2) Araç çubuğunda göster sekmesine gelin.

Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna Geçmiş Kısayolu Eklemek

3) Geçmiş seçeneğini aktive edin.

Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna Geçmiş Kısayolu Eklemek

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