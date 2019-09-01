Microsoft Edge kullanıcıları ister ise, tarayıcılarını daha kişisel ve kullanım bazında daha pratik bir hâle getirebilirler. Örneğin, dilerseniz araç çubuğuna Geçmiş kısayolu eklemek mümkün olup, böylelikle tarayıcı geçmişine daha hızlı ve kolay ulaşabilmektesiniz. Microsoft Edge'de araç çubuğuna Geçmiş kısayolu eklemek için ise, aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Microsoft Edge'de Sık Kullanılanlar Çubuğunu Göstermek

Microsoft Edge'de Araç Çubuğuna Geçmiş Kısayolu Eklemek

1) Ayarlar butonuna tıklayın öncelikle.

2) Araç çubuğunda göster sekmesine gelin.

3) Geçmiş seçeneğini aktive edin.