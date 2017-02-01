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Microsoft Edge’de Araç Çubuğu Ögelerini Belirlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:06 - Tarih: 27 Ekim 2018 - Yorum: 0
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Microsoft Edge'de Araç Çubuğu Ögelerini BelirlemekWindows 10 güncellemesi ile birlikte Microsoft Edge‘ye de güncelleme geldi ve birçok yenilik söz konusu. Bu yazımızda ise, Microsoft Edge’de araç çubuğu ögelerini belirlemeyi öğreneceğiz. Yani dilerseniz araç çubuğuna İndirilenler v.b. gibi uygulamaları ekleyebilir, bu uygulamalara daha kolay ve hızlı ulaşabilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Aşağıdaki adımları izleyerek, araç çubuğunuzda bulunmasını istediğiniz veya istemediğiniz ögeleri kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge’de Sık Kullanılanlar Çubuğunu Göstermek

Microsoft Edge’de Araç Çubuğu Ögelerini Belirlemek

  • Ayarlar butonuna tıklayın.
  • Araç çubuğunda göster sekmesine gelin.
  • Dilediğiniz uygulamayı onaylayın veya onayını kaldırın.

Microsoft Edge'de Araç Çubuğu Ögelerini Belirlemek

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