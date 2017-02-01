Windows 10 güncellemesi ile birlikte Microsoft Edge‘ye de güncelleme geldi ve birçok yenilik söz konusu. Bu yazımızda ise, Microsoft Edge’de araç çubuğu ögelerini belirlemeyi öğreneceğiz. Yani dilerseniz araç çubuğuna İndirilenler v.b. gibi uygulamaları ekleyebilir, bu uygulamalara daha kolay ve hızlı ulaşabilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Aşağıdaki adımları izleyerek, araç çubuğunuzda bulunmasını istediğiniz veya istemediğiniz ögeleri kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge’de Sık Kullanılanlar Çubuğunu Göstermek

Microsoft Edge’de Araç Çubuğu Ögelerini Belirlemek