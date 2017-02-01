Geçtiğimiz içeriklerimizde Microsoft Edge‘de yakınlaştırma nasıl yapılır ve tam ekran nasıl yapılır gibi konuları işlemiş idik. Konumuza dönecek olursak, belki bilirsiniz, bazı tarayıcılarda güvenlik için Adobe Flash Player kapalı olarak gelir. Ancak bu durumda, Flash ile çalışan servisler stabil olarak çalışmaz. Dolayısı ile Microsoft Edge’de isteğe bağlı olarak Adobe Flash Player’ı açabilir ve kapatabilirsiniz. Bu tercihinize bağlıdır. Edge’de Flash Player’ı açmak ve kapatmak ile ilgili adımları paylaşıyoruz.

AYRICA: Microsoft Edge Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge’de Adobe Flash Player Açmak ve Kapatmak