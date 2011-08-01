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Microsoft Edge Insider Yazım Denetimini Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:32 - Tarih: 19 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Microsoft Edge Insider Yazım Denetimini KapatmakMicrosoft Edge Insider ile ilgili ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Önceki içeriğimizde Edge Insider'da koyu tema açmak nasıl oluyor, bu konuyu öğrenmiştik. Şimdi ise Edge Insider yazım denetimini kapatmak nasıl yapılır, bu konuya eğiliyor olacağız. Her tarayıcıda olan yazım denetimini, belki sizler de kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu bağlamda, Edge Insider'da yazım denetimini kapatmanın nasıl olduğunu aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge Insider Sık Kullanılanlar Düğmesini Gizlemek

Microsoft Edge Insider Yazım Denetimini Kapatmak

1) Ayarlar > Diller sekmesine gelelim.

Microsoft Edge Insider Yazım Denetimini Kapatmak

2) Yazım denetimini etkinleştir seçeneğini devre dışı bırakınız.

Microsoft Edge Insider Yazım Denetimini Kapatmak

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