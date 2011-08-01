Microsoft Edge Insider ile ilgili ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Önceki içeriğimizde Edge Insider'da koyu tema açmak nasıl oluyor, bu konuyu öğrenmiştik. Şimdi ise Edge Insider yazım denetimini kapatmak nasıl yapılır, bu konuya eğiliyor olacağız. Her tarayıcıda olan yazım denetimini, belki sizler de kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu bağlamda, Edge Insider'da yazım denetimini kapatmanın nasıl olduğunu aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge Insider Sık Kullanılanlar Düğmesini Gizlemek

Microsoft Edge Insider Yazım Denetimini Kapatmak

1) Ayarlar > Diller sekmesine gelelim.

2) Yazım denetimini etkinleştir seçeneğini devre dışı bırakınız.