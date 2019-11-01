Microsoft'un Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Edge Insider için bir süre önce Beta sürüm yayımlandı. Biz de, yeni tarayıcı ile ilgili birçok içerik kaleme almaya çalışıyor olacağız. Edge Insider henüz Beta aşamasında olduğu için, ilk kurulduğunda İngilizce olarak geliyor. Ancak Türkçe dil desteklemeye de başladı.

Birkaç adım ile Edge Insider'ı Türkçe yapmak mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, Microsoft Edge Insider tarayıcısının nasıl Türkçe yapılabildiğini siz de öğrenebilirsiniz.

Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings sekmesine tıklayalım.

2) Açılan sayfadaki Languages bölümüne giriş yapalım.

3) Add languages butonuna tıklıyoruz.

4) Arama kutucuğuna Turkish yazalım ve Türkçe'yi onaylayalım.

5) Altta yer alan Add butonuna tıklıyoruz.

6) Türkçe karşısındaki üç noktaya tıklayarak, Display Microsoft Edge in this language seçeneğini onaylayalım.

7) Son olarak Restart butonu ile tarayıcıyı yeniden başlatarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.