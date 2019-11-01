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Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:47 - Tarih: 02 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?Microsoft'un Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Edge Insider için bir süre önce Beta sürüm yayımlandı. Biz de, yeni tarayıcı ile ilgili birçok içerik kaleme almaya çalışıyor olacağız. Edge Insider henüz Beta aşamasında olduğu için, ilk kurulduğunda İngilizce olarak geliyor. Ancak Türkçe dil desteklemeye de başladı.

Birkaç adım ile Edge Insider'ı Türkçe yapmak mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek, Microsoft Edge Insider tarayıcısının nasıl Türkçe yapılabildiğini siz de öğrenebilirsiniz.

Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings sekmesine tıklayalım.

Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

2) Açılan sayfadaki Languages bölümüne giriş yapalım.

Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

3) Add languages butonuna tıklıyoruz.

Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

4) Arama kutucuğuna Turkish yazalım ve Türkçe'yi onaylayalım.

Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

5) Altta yer alan Add butonuna tıklıyoruz.

Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

6) Türkçe karşısındaki üç noktaya tıklayarak, Display Microsoft Edge in this language seçeneğini onaylayalım.

Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

7) Son olarak Restart butonu ile tarayıcıyı yeniden başlatarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

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