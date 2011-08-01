Chromium tabanlı Microsoft Edge Insider ile birlikte varsayılan olarak gelen "sık kullanılanlar düğmesi" gerçekten de çok kullanışlı. Yani yer imleri çubuğu kullanmak yerine, yer imlerinize bu düğme üzerinden de ulaşım sağlayabilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge Insider Giriş (Ana Sayfa) Düğmesini Göstermek

Microsoft Edge Insider Sık Kullanılanlar Düğmesini Gizlemek

Ben kullanıyorum ve gerçekten çok pratik bir özellik olduğu kanısındayım. Ancak dilerseniz, sık kullanılanlar düğmesini gizlemek mümkündür. Bunun için ise öncelikle Ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra, sol menüde yer alan Görünüm bölümüne giriş yapınız. Akabinde, Sık kullanılanlar düğmesini göster seçeneğini kapalı konuma getirin. Hepsi bu kadar...