Kısa süre önce logosu güncellenen Microsoft Edge Insider'ın 2020'de stabil sürümünün yayımlanması bekleniyor. Dolayısı ile sürekli geliştirilen bir tarayıcı olan Edge Insider'ın, kişiselleştirme bazında da birçok güncellemesi oluyor. Örneğin, Edge Insider'da profil resmi değiştirmek mümkün kılınmış olup, birçok güzel ve eğlenceli profil resmi mevcut durumda. Dolayısı ile, Microsoft Edge Insider'da profil resminizi değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge Insider Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz öncelikle.

2) Profiliniz bölümüne geliyoruz ardından.

3) Profiliniz adlı bölümün karşısındaki üç noktaya gelip, Düzenle sekmesine tıklıyoruz.

4) Açılan sayfa ile profil resminizi güncelleyebilirsiniz.