Microsoft Edge Insider ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, profil resmi değiştirmek için ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise, Edge Insider'da profil adı değiştirmek nasıl oluyor, bunu öğrenelim. Tarayıcı ilk kurulduğunda, "Profil 1" adı ile kurulmaktadır. Ancak profil resmi değiştirmekte olduğu gibi, profil adınızı da değiştirerek, tarayıcıyı daha kişisel bir hâle getirmek mümkündür. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge Insider Türkçe Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge Insider Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Profil 1 adlı bölümün karşısındaki üç noktaya tıkladıktan sonra, Düzenle sekmesine tıklıyoruz.

3) Açılan Profili düzenle sayfası ile, profil adı değiştirme mümkün kılınmıştır.