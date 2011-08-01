Windows 10 kullanıyorsanız eğer, sistem varsayılanı koyu ise, tarayıcı da koyu oluyor. Ancak farklı bir Windows sürümünde iseniz, Edge Insider'ı koyu tema ile çalıştırmak isteyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Görünüm sekmesine tıklıyoruz öncelikle.

Akabinde, Tema başlığının sağ tarafında yer alan açılır menüden, Koyu adlı seçeneği aktive ediyoruz. Bu şekilde Edge Insider koyu tema açmak mümkün kılınmış olup, dilediğiniz zaman tekrar bu bölümden tema rengi değiştirilebilmektedir. İlgili bölüme ait görsel aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Microsoft Edge Insider Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge Insider Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?