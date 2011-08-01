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Microsoft Edge Insider Giriş (Ana Sayfa) Düğmesini Göstermek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:46 - Tarih: 13 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Microsoft Edge Insider Giriş (Ana Sayfa) Düğmesini GöstermekMicrosoft Edge Beta sürümü ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Edge Beta kurulduğu zaman, ana sayfa düğmesi deaktif durumdadır. Dolayısı ile, dilerseniz ana sayfa düğmesini aktif etmek isteyebilirsiniz.

Bu şekilde, Google'a daha hızlı ulaşım sağlayabilmektesiniz. Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayarak tarayıcı ayarları sayfasına giriş yapın. Ardından sol menüde yer alan, Görünüm sekmesine tıklayınız. Burada yer alan Giriş düğmesini göster seçeneğine onay vererek, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Microsoft Edge Insider Profil Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Microsoft Edge Insider Giriş (Ana Sayfa) Düğmesini Göstermek

Microsoft Edge Insider Giriş (Ana Sayfa) Düğmesini Göstermek

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