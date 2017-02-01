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Microsoft Edge için Mükemmel Uzantılar Edinin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 07 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Microsoft Edge için Mükemmel Uzantılar EdininRakipleri karşısında her ne kadar pek kullanılmadığı düşünülse de, Microsoft‘un Edge tarayıcısı düzenli olarak geliştirilmeye devam ediyor. Ancak tarayıcıyı daha da işlevsel hâle getirmek isterseniz, uzantılar edinmeyi düşünebilirsiniz. Bu uzantılar (eklentiler) ile birlikte Microsoft Edge daha güçlü olmaktadır. Microsoft Store‘da yer alan Uzantılar bölümü ile ücretsiz olan eklentileri inceleyebilirsiniz ve tarayıcınıza birkaç tıklama ile hemen kurabilirsiniz. Hadi, hemen bugün incelemeye başlayın.

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